الأخضر الشاب ينهي مرحلة من اختبارات القياسات البدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكمل لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما خلال الأيام الثلاثة الماضية، المرحلة الأولى من اختبارات القياسات البدنية في مختبرات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وذلك ضمن الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في اللجنة الطبية، وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، والتي تتضمن الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والحيوية والميكانيكية والفسيولوجية من خلال عدة اختبارات مخصصة، قبل خوض غمار كأس العالم تحت 20 عاما 2019 في بولندا مايو المقبل.

ويهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين فسيولوجيا إلى رفع الكفاءة لديهم، والعمل وفقا للنتائج وتكييفها بما يخدم الخطط الفنية، وذلك خلال المعسكرات الإعدادية القادمة قبل دخول منافسات مونديال الشباب المقبل.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي، الدكتور مبارك المطوع أن إحدى استراتيجيات اللجنة الطبية تتمثل في الاستفادة من جميع المختبرات المهيأة التي تخص علوم الرياضة في الجامعات السعودية ومن خبرات الكفاءات الوطنية فيها كذلك، مشيرا إلى أن في أروقة الجامعات السعودية، العديد من المتخصصين في علوم الرياضة من خريجي الجامعات المتقدمة في الدول المتطورة رياضيا.

وأضاف» لأول مرة تجرى مثل هذه القياسات للاعبي المنتخبات الوطنية للفئات السنية، والشكر موصول لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز وأعضاء المجلس على الحرص والاهتمام الكبيرين في إعداد المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل، وأتمنى أن تعود هذه القياسات بالنفع على اللاعبين، وذلك من خلال الرفع في أدائهم ومستوياتهم داخل الملعب أثناء منافسات كأس العالم للشباب وغيرها من الاستحقاقات».

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