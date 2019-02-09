الاتحاد يعير بيزتش لسيول الكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعار الاتحاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي الكسندر بيزتش إلى فريق اف سي سيول الكوري الجنوبي لمدة عام ونصف العام.
وأعلن النادي ذلك أمس رسميا على موقعه في تويتر.
وكان الاتحاد تعاقد مع الدولي الصربي، بيزتش في يوليو الماضي قادما من نادي النجم الأحمر الصربي.
يذكر أن بيزتش سبق له اللعب في عدة أندية أوروبية منها رومانيا ومولدوفا واليونان وإيطاليا وفرنسا.
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