شكرا لقرائتكم الأهلى يعقد اجتماعا طارئا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت اجتماع طارئ، لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضي، والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء بمقر النادي بالجزيرة.