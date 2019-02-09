شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعقد اجتماعا طارئا فى الجزيرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت اجتماعا طارئا، لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في إجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضي، والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء بمقر النادي بالجزيرة.