شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يثني على مستوى الدورى المصرى ..ويضم وجوه جديدة فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب على تقدم مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة فى الدورى المصري ، وإرتفاع حدة المنافسة بين أكثر من فريق مؤخراً.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة على ضم عدد كبير من الوجوه الجديدة خلال معسكر شهر مارس المقبل و الذى يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ثم ودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس، من أجل منح الفرصة للوجوه الجديدة لإختبارها فى شهر مارس تمهيداً لضم الأفضل منهم لمعسكر يونيو الذى يسبق الاستعداد النهائى للبطولة.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.