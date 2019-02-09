شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس شراء دونجا من الزمالك نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة الإسماعيلى الاستفادة بالمتأخرات المالية لدى الزمالك في تحويل صفقة إستعارة محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الوسط المدافع إلي شراء نهائي وضمه إلي صفوف الدراويش بشكل كامل بعد تألقه في المباريات الأخيرة في محاولة لتحقيق أي استفادة من المتأخرات المالية الموجودة لدي النادى الأبيض.

وتسود حالة من الغضب داخل مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بسبب تجاهل الزمالك سداد المستحقات المالية المتأخرة من عائد بيع ابراهيم حسن وبهاء مجدي قبل بداية الموسم الجاري.

فى شأن أخر، قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى أن التعادل أمام مصر المقاصة ليس سيئا ، مشيرا إلى أن المباراة كانت سجالا على مدار الشوطين مضيفاً :”قدمنا شوط أول عابه بعض السلبية لكن الشوط الثانى كان افضل واتيحت لنا عدة فرص ، واجهنا فريق متحفز بعد تلقيه خساراتين فى آخر مباراتين ، هذا زاد من صعوبة اللقاء بالنسبة لنا ، حرصنا على تنظيم خطة دفاعية أمام المقاصة الذى يضم خط هجومى على أعلى مستوى ، هناك سببين لخروج المباراة بتلك النتيجة أولها حرص كل فريق على عدم استقبال الأهداف بجانب تألق ثنائى حراس المرمى متابعاً مركزنا حاليا هو خادع لا تزال لدينا عدة مؤجلات التى ستغير من مركزنا بجدول الدورى ، أغلقنا صفحة تلك المباراة بعد اطلاق صافرة النهاية وسنبدأ بعد أيام الاستعداد لمباراة النجوم”.

وتعادل الإسماعيلى مع المقاصة سلبياً ليرتفع رصيد الدراويش إلى 24 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

فى سياق مختلف يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى نظيرة الشرقية ، يوم الاثنين القادم فى تمام الرابعة عصرا على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء نجوم المستقبل فى الاسبوع الثانى والعشرون من مسابقة الدورى العام .

وكان الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للقاء النجوم ، ومن جانبه خاض عماد حمدى ارتكاز الإسماعيلى تدريبات منفردة عقب التعادل أمام مصر المقاصة سلبيا ويتطلع اللاعب لاستعادة مستواه المعهود الذى قدمه الموسم الماضى نال من خلاله لقب الأفضل وفقا لاستفتاء الجماهير عبر الصفحة الرسمية وشارك حمدى فى اللحظات الأخيرة من اللقاء بديلا لعبد الرحمن مجدى بعد غيابه عن صفوف الفريق بآخر مباراتين.