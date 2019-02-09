اونلاين | real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي ramos بث مباشر ريال مدريد Wanda Metropolitano - يلا شوت الجديد

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يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي أتليتكو مدريد، يوم السبت 9 فبراير في الساعة 5:15 مساءً علي ملعب "الميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد غيابه في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحل أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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