اونلاين | kora cafe مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي live Hd

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kora cafe مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي live Hd

يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 9-2019 فريقا مانشستر يونايتد وفلوهام على ملعب كريفين كوتدغ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2019- 18.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقبل المواجهة المنتظرة صرح كلاوديو رانييري، مدرب فولهام، إن فريقه بحاجة إلى جنود لمساعدته في تفادي الهبوط بعد موسم واحد من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتولى المدرب الإيطالي المسؤولية في نوفمبر، بعد تعثر فولهام تحت قيادة سلافيشا يوكانوفيتش، لكنه فشل في إخراجه من أزمته حتى الآن.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وانتصر في 3 مباريات في الدوري منذ ذلك الحين، مقابل فوز واحد في أول 12 مباراة في الموسم، لكنه ما زال في المركز قبل الأخير وله 17 نقطة متأخرًا بـ 7 نقاط عن بيرنلي الذي يأتي فوق منطقة الهبوط مباشرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وخسر فولهام في 4 من آخر 5 مباريات في الدوري، ويستضيف، يوم السبت، مانشستر يونايتد الذي فاز 7 مرات وتعادل في مباراة منذ تولي أولي جونار سولسكاير المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأبلغ رانييري الصحفيين: نعلم موقفنا ونعلم أنه صعب جدًا وأننا بحاجة إلى جنود لنقاتل حتى النهاية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال: نحن على استعداد للقتال يجب عليّ تحفيز اللاعبين ونقل شعوري الإيجابي إليهم اللعب على أرضنا أفضل من خارج ملعبنا، ومن المهم أن نحصل على نقاط ضد هذا الفريق.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، هذا الأسبوع المقبل، لكن رانييري لا يتوقع أن يؤثر هذا الأمر على منافسه باستاد كريفين كوتدغ.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال: الفرق الكبيرة معتادة على خوض كل مباراة على حدة أعتقد أن مانشستر يونايتد سيكون مركّزًا اليوم السبت قبل التفكير في باريس سان جيرمان.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال: إنه مانشستر يونايتد يملك العديد من اللاعبين الرائعين يجب علينا التركيز وأن نكون أقوياء ونظهر شخصيتنا خلال المباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويستطيع مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر أمام فولهام في 10 مباريات في الدوري، التقدم إلى المركز الرابع لو خرج منتصرًا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وسيعود أندريه شورله إلى تشكيلة فولهام بعد غيابه خلال الهزيمة 0/2 أمام كريستال بالاس؛ بسبب إصابة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: فولهام ضد مانشستر يونايتد الأسبوع: 26

الملعب: كرافين كوتاج

الحكم: بول تيرني

الموعد: تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم السبت الموافق 9-2-2019 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

RMC Sport 1