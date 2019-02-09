شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع المهاجرين المصريين.. صلاح يتحدث بورنموث والنني يسعى للظهور قارياً والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض المحترفون المصريون بعض الإختبارات الصعبة خلال الأسبوع الجاري الذي ينطلق اليوم السبت حيث يخوض أكثر من لاعب مصري منافسات قوية في مختلف البطولات العربية منها والعالمية وهو مانرصده لكم في التقرير التالي.

محمد صلاح

ستتجه الانظار كالعادة للدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي والذي يخوض مع فريقه تحد صعب أمام بورنموث لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من البريمرليج اليوم السبت في الوقت الذي يبحث فيه "مومو" عن صحوة تهديفية بعد أن عجز عن التسجيل في آخر مباراتين.

محمد النني

وينتظر محمد النني الحصول على فرصة للمشاركة مع فريق نادي الأرسنال في مباراة هيدرسفيلد بالدوري الأنجليزي وفي حالة لم يشارك فإنه من المتوقع أن يظهر مع فريقه قارياً امام باتي بوريسوف يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدوري الأوروبي " اليوروباليج"

ومازال النني في مرحلة إقناع يوناي إيمري بقدراته بعد أن خرج من التشكيلة الأساسية للجانرز منذ بداية تولي إيمري المهمة حيث وصل الأمر ببعض الصحف أن تحدثت عن رحيل النني لمارسيليا الفرنسي قبل أن تنتهي فترة الانتقالات ويجدد النني نفسه امام تحدي جديد وهو حجز مكان اساسي له وسط كتيبة الأرسنال.

احمد حجازي

ونبقى في الدوري الأنجليزي هذه المباراة دوري الدرجة الأولى حيث يخوض أحمد حجازي مع فريقه وست بروميتش البيون تحدي قوي امام ستوك سيتي قبل أن يلعب مباراة أخرى مع فريق نادي نوتينجهام يوم الثلاثاء المقبل.

أحمد المحمدي

وفي دوري الدرجة الاولى الانجليزي ايضاً يخوض احمد المحمدي لاعب استون فيلا مواجهة قوية مع نادي برينتيفورد يوم الاربعاء المقبل.

سام مرسي

يلعب سام مرسي مع فريقه نادي ويجان مواجهة قوية اليوم السبت حينما يواجه فريق نادي روتيرهام في دوري الدرجة الاولى الانجليزي.

علي غزال

يشارك متوسط ميدان فيرينسي البرتغالي مواجهة قوية امام نادي سبورتينج لشبونة ضمن منافسات بطولة الدوري.

تريزيجية وكريم حافظ

وفي بطولة الدوري التركي الممتاز يشارك محمود حسن تريزيجية وكريك حافظ الثنائي المحترف في صفوف فريق نادي قاسم باشا مواجهة سهلة نسبياً امام نادي جودجو.

أحمد حسن كوكا

ويخوض مهاجم اولمبياكوس احمد حسن كوكا مع فريقه هذا الاسبوع مواجهتين في غاية الصعوبة حيث يواجه نادي باوك في الدوري اليوناني ويلعب كوكا مع فريقه ضد دينامو كييف الاوكراني في الدوري الاوروبي الخميس.

الدوريات العربية

وفي الدوري السعودي الممتاز يواجه أحمد عطوة مدافع نادي الرائد محمد عواد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

في الوقت الذي يلاقي فيه محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة فريق نادي النصر في كلاسيكو الكرة السعودية وأخيراً يواجه ثنائي فريق نادي أحد مؤمن زكريا وأحمد جمعة نادي التعاون يوم الخميس القادم