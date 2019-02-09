شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر ينفي رحيل عادل عبدالرحمن عن تدريب «سموحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة الأنباء المتداولة حول رحيل عادل عبدالرحمن المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الساحلي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على (فيس بوك): «مجلس إدارة سموحة يدعم جميع الأجهزة الفنية بالنادي، ويدعم استقرارها من أجل مزيد من النجاح والتوفيق، ولا صحة لأي شائعات».

وفشل عبدالرحمن في قيادة الفريق الساحلي لتحقيق أي انتصار منذ توليه مهمة الإدارة الفنية خلفاً للمدرب المُقال طارق يحيي في يناير الماضي.