النصر والقادسية شريكان في النسبة الأعلى للاحتجاجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

خمس قضايا احتجاج قدمتها أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم للاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلا في لجنة الانضباط والأخلاق تم قبولها شكلا، ورفضت موضوعا، ويتصدر القادسية والنصر الاحتجاجات بواقع احتجاجين من النصر فصل فيهما، ومثلهما من القادسية، فصل في واحد منهما والآخر لدى لجنة الاستئناف ضد لاعب النصر سلطان الغنام.

وأبرز الاحتجاجات، احتجاج النصر على مشاركة لاعب الوحدة علي النمر (لاعب مواليد)، حيث أحدث هذا الاحتجاج صدى كبيرا، ورفض من قبل لجنة الانضباط بحجة عدم تقديم النصر احتجاجه حسب الوقت المحدد أي بعد انقضاء الموعد القانوني المعلن لتقديم أسباب الاحتجاج، وهو 48 ساعة من وقت انتهاء المباراة.

الاحتجاجات الـ5 المرفوضة

احتجاج الباطن على مشاركة لاعب الفيصلي حمدان الشمراني في الجولة الأولى للدوري نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مع فريقه السابق الأهلي، ورفض لنظامية مشاركة اللاعب

احتجاج النصر على مشاركة لاعب الوحدة علي النمر في الجولة الـ11، ورفض لانقضاء الموعد القانوني المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج «48 ساعة» من وقت انتهاء المباراة.

احتجاج الاتحاد على إيقاف لاعبه رودريغو بعد طرده أثناء عملية الإحماء في مباراة الوشم بدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عملا بالمادة الـ82 /‏2 من اللائحة لعدم توفر شروط المادة الـ93 /‏2 . بعهد رئاسة الأسترالي جيمس كيتشينغ .

احتجاج القادسية على لاعب الفتح بخصوص آلية مشاركة اللاعب محمد الفهيد بالجولة الـ17 من الدوري (تلقى الفتح موافقة خطية من سكرتير لجنة الانضباط بمشاركة اللاعب).

احتجاج النصر على البطاقة الصفراء الثانية للاعبه عبدالرزاق حمدالله في مباراة أحد في الجولة الـ17 من الدوري ( لعدم توفر شروط المادة الـ 93 /‏2 ) من اللائحة.

قراران بلجنة الاستئناف