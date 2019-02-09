شكرا لقرائتكم الفوز الـ19 بالدوري الفرنسي يراود سان جيرمان ضد بوردو اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث باريس سان جيرمان عن فوزه الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الفرنسي عندما يستضيف بوردو في السادسة مساء اليوم بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من منافسات البطولة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين، متفوقاً بفارق 10 نقاط على ليل صاحب الوصافة، بينما يحتل بوردو المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

ويعاني باريس سان جيرمان منذ غياب لاعبه البرازيلي نيمار الذي يعاني من إصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أسابيع بعدما خسر في الجولة الماضية أمام ليون بنتيجة 1 – 2 وهي الهزيمة الاولى له هذا الموسم بمسابقة الدوري الفرنسي فيما حقق رقماً سلبياً، على الرغم من تأهله للدور ربع النهائى بمسابقة كأس فرنسا بعد تغلبه على مضيفه فيلفرانش أحد أندية دورى الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما الاربعاء الماضي على ملعب "الأضواء" بمدينة "ليون" الفرنسية.

وفشل باريس سان جيرمان فى التسجيل بأول 90 دقيقة من زمن مباراة تحت قيادة المدير الفنى للفريق توماس توخيل للمرة الأولى بعد 32 مباراة خاضها بمختلف المسابقات الموسم الحالى.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة انتهى بالتعادل السلبى قبل أن ينتفض باريس سان جيرمان فى الوقت الإضافى ويتمكن من تسجيل 3 أهداف عن طريق يوليان دراكسلر، وموسى ديابي، وإدينسون كافانى.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل بملعب "أولد ترافورد" بمدينة "مانشستر" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.