شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والنجوم اليوم السبت 9 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يستضيف النجوم نظيره الزمالك، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، نستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك والنجوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والنجوم فى السادسة من مساء اليوم السبت الموافق 9 / 2 / 2019 وسينقل اللقاء عبر قناة on sport، فى المباراة التى يقتصر الحضور الجماهيرى فيها على أعضاء الناديين والفرق الرياضية من كلا الناديين فى عدد لا يتجاوز الـ 1000 متفرج.

موقف الزمالك والنجوم فى جدول الدورى

يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المواجهة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة بعد خوض 18 مباراة فاز خلالها الفريق الأبيض فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة وحيدة طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة كانت أمام النجوم فى الدور الأول من البطولة بينما يتواجد النجوم بقيادة أحمد سامى فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة حصدها فى 20 مباراة من الفوز فى خمس مباريات والتعادل فى 6 مباريات والخسارة فى 9 لقاءات.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك والنجوم

يدخل الزمالك، المباراة بدوافع الفوز لعدة أهداف على رأسها رد الاعتبار بعد الخسارة فى مباراة الدور الأول أمام النجوم التى انتهت بفوز الأخير بهدف سجله صلاح أمين بجانب تعزيز صدارة الدورى الممتاز فى ظل ملاحقة بيراميدز والأهلى بخلاف تعويض الجماهير البيضاء عن الخسارة الأفريقية الأخيرة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح دور المجموعات من منافسات بطولة الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام النجوم

يفتقد الزمالك فى مواجهة النجوم لخدمات الثلاثى كهربا وطارق حامد وحازم إمام للإيقاف ومصطفى فتحى حمدى النقاز للإصابة ويفاضل جروس بين أكثر من عنصر لتعويض غياب كهربا مثل المغربى حميد أحداد ومحمد عنتر بجانب الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد بجانب دراسة الدفع بمحمد عبد السلام مدافع الفريق فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز وحازم إمام.

أسلحة النجوم فى مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يتسلح النجوم بقيادة أحمد سامى، بعدد من العوامل فى لقاء الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض أهمها الظهور الأول لعصام الحضرى حارس الفريق الجديد فى مواجهة أبناء ميت عقبة ، ومعه الصفقات الجديدة العش ولاما كولين وكوريه .. وحرص كريم شحاتة مدير الكرة و السد العالى ومحمود فتح الله مدافع الفريق على عقد جلسات مع لاعبى النجوم لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الفوز على الزمالك كما حرص أحمد سامى على تلقين صلاح أمين مهاجم الفريق ببعض التعليمات الخاصة لاستغلال أخطاء دفاع الزمالك التى ظهرت مؤخراً فى مباراة جورماهيا الكينى التى حرص سامى على دراستها جيدا لتوضيح نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض للاعبى النجوم.