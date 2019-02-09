بالفيديو ... أحمد الشناوي: هدف حرس الحدود غير صحيح والأهلي له ضربتي جزاء

كتب- أحمد البادي:

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على صحة قرار حكم اللقاء بشأن إلغاء هدف حرس الحدود الذي سجله في الشوط الأول أمام الأهلي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الجولة 19 من

الدوري.

وقال الشناوي خلال برنامج ستاد مصر على قناة أون سبورت، "أن قرار الحكم الخامس بعدم احتساب هدف حرس الحدود صحيح بعدما عرقل مهاجم حرس الحدود