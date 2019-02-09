رياضة | برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بزغ نجم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس بسرعة البرق في العاصمة لشبونة، بل أن البعض أصبح يلقبه بكريستيانو رونالدو الجديد.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية فإن نادي برشلونة الإسباني بات أحدث المهتمين بالتعاقد مع لاعب بنفيكا والبالغ من العمر 19 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن فيليكس الذي دشن مشاركاته مع الفريق الأول لبنفيكا الصيف الماضي وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرين في الدوري البرتغالي سيكون مناسباً لبرشلونة نظراً لإجادته اللعب في وسط الملعب أو كأحد أضلاع الثلاثي الهجومي وهي الطريقة التي يتبعها برشلونة مع فالفيردي.

هذا ويملك اللاعب عقداً مع بنفيكا يمتد حتى 2023 وبشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو.