رياضة | موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق الاتحاد مع التعاون في مباراة نارية ستلعب على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت في منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي فريق الاتحاد مع التعاون على ملعب العنيد اليوم السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة 8:15 بتوقيت مكة المكرة و9:15 بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق اتحاد جدة حاليا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بينما التعاون يتواجد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

ويدخل فريق الاتحاد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الوحدة الجولة الماضية بهدفين نظيفين بينما التعاون حقق فوزا غير متوقع على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستكون مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 HD ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي.