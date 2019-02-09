شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يعتمد الملاعب المختارة لاستضافة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تأكيدات شفوية من قبل مسئولو الاتحاد الأفريقي وتحديداً اللجنة المكلفة بمتابعة الاستادات بعد إعجابهم بالاستادات ومطابقتها للمواصفات الخاصة بالبطولات الكبري، مع تعهد مجلس الجبلاية ووزارة الرياضة بالإنتهاء من التعديلات الخاصة بالملاعب خلال فترة قصيرة خاصة أن معظمها طلبات أو تعديلات سهلة سيتم الإنتهاء منها خلال فترة قليلة.
كان اتحاد الكرة قد حدد استاد القاهرة و السلام والكلية الحربية واستاد الإسكندرية والمكس وبورسعيد والإسماعيلى واستاد السويس لاستضافة مباريات أمم أفريقيا، بالإضافة إلى ملاعب أخرى خاصة بإستقبال تدريبات المنتخبات المشاركة فى البطولة التى تنطلق يوم 12 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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