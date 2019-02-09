شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه حرس الحدود ودياً استعداداًَ لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود اليوم، السبت، فى مباراة من ثلاثة أشواط استعداداً لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ22 للدورى.

وكان طلائع الجيش قد تعادل سلبياً مع سموحة فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.