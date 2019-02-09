عصام عبد الفتاح يحذر من تكرار الكوارث بسبب الخلافات: هدف الحرس صحيح.. فيديو

عمرو ابوبكر

صرح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يميل إلى احتساب كرة حرس الحدود في مرمى الأهلي هدفًا صحيحًا.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "احذر من تكرار كوارث مثل بورسعيد والدفاع الجوي بسبب المشاكل التي تثار كل يوم عن أخطاء التحكيم، والسبب الحقيقي فيها الخلافات الدائرة بين الأندية."

وتابع: "تصوير الفيديو للمباراة كان سيئا للغاية، واللعبة ليست صعبة من داخل الملعب، لكن من أمام التلفاز الحكم عليها صعب، لكني أميل إلى احتساب الكرة هدفًا."