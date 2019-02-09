شكرا لقرائتكم محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام اليوم السبت ضمن الأسبوع ال 21 لدوري الممتاز .

ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.