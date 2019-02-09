انطلاق بطولة فزاع لرفعات القوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم دبي ٢٠١٩، أمس، في مجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة ٢٤١ لاعباً من ٣٩ دولة، من ضمنهم ١٩ لاعباً ولاعبة من لاعبي منتخبنا الوطني.

وحضر انطلاق المنافسات ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية، وقمر الزمان نادر المراقب الفني لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وعبدالله حسن الفلاسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم.

وأثنى بالرقاد على دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المتواصل لرياضات أصحاب الهمم واستضافته لهذه النسخة من البطولة في مجمع ند الشبا الرياضي، لأول مرة في تاريخها.

وكان حضور اللاعبات العربيات في مجموعة السينيور لافتاً، حيث احتلت الصدارة السورية نور بدور، بتتويجها بالميدالية الذهبية، وتبعتها الجزائرية سميرة الجيريوعة.