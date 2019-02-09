حمدان بن محمد يلتقي حبيب بطل الفنون القتالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صورة على «الانستجرام» تجمع سموه مع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف.

وكان حبيب نال شهرة عالمية واسعة بعد فوزه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما حافظ على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور.

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