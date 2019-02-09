تألق فتيات الإمارات في تحدي الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت فتيات الإمارات في منافسات اليوم الثاني من بطولة التحدي للجوجيتسو، التي أقيمت بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وخصصت لفئة تحت 18 سنة، وشهدت مشاركة 800 لاعبة من الموطنات والمقيمات.

حضر منافسات البطولة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات.

وانتزعت اللاعبة الإماراتية موزة السويدي، ذهبية وزن 22 كجم، كما حصلت جواهر المازمي على ذهبية وزن 25 كجم، وحازت السعودية سلطانة الدوسري، ذهبية وزن 48 كجم، كما انتزعت البرازيلية جوليانا أوليفيرا ذهبية وزن 48 كجم حزام رمادي، وحصلت السودانية إيفا بشار، على ذهبية وزن 32 كجم، ونالت الهندية هانا انجينيز ذهبية وزن 57 كجم، وحصدت الكندية حنين فؤاد درويش على ذهبية وزن 52 كجم.

وقالت شما عبدالعزيز البريكي 13 سنة، والتي فازت بالميدالية الفضية لوزن 52 كيلوجرام: «سعيدة بفوزي بالميدالية الفضية اليوم، وسأبذل قصارى جهدي للحصول على الذهبية في المرة القادمة».

وقالت روضة خليفة المقبالي 13 سنة، الحائزة الميدالية الذهبية عن وزن 48 كجم: «أشكر عائلتي على دعمهم الدائم لي، وتشجيعي على ممارسة رياضة الجوجيتسو».

وأعربت عائشة الشامسي 14 سنة، لاعبة نادي العين والفائزة بالميدالية الذهبية عن وزن 40 كجم، عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في هذه البطولة المهمة التي تكسبها الخبرة والمهارة وتمكنها من معرفة مستويات باقي اللاعبات من نفس الفئة، كما أنها تتطلع إلى حصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة.

من جانبها قالت طيف الحمادي 9 سنوات، والتي فازت بالميدالية الذهبية لوزن 40 كجم: « الجوجيتسو تعني لي الآن كل شيء».