شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل والظفرة إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الوصل والظفرة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز الأول على الفجيرة 2-صفر، والثاني على دبا الفجيرة بنفس النتيجة في ربع النهائي أمس.

ويتألق الوصل والظفرة في الكأس بعكس مسيرتهما العادية في دوري الخليج العربي.

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