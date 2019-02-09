فاهم القاسمي يدشّن كأس رئيس الدولة للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، صباح أمس، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وتحت شعار «عام التسامح»، وأعلن ذلك خلال ضربة البداية بالمسار 1 بملعب نادي ياس لينك للجولف بالعاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة -بهذا الحدث الذي يحمل اسماً عزيزاً على الجميع- مشاركة قياسية وصلت إلى 111 لاعباً ولاعبة من الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية، إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة السابعة للبطولة برعاية بنك «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية للعام السابع على التوالي.

وكانت منافسات البطولة انطلقت أمس بفئتي الرجال والشباب والناشئين والفتيات، وتشهد اليوم انطلاق منافسات فئة الصغار والمبتدئين بمشاركة أكثر من 23 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم 12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة؛ لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.

وتحمل نسخة 2019، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين، هذا إضافة إلى تخصيص اتحاد الجولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر على مضمار ملعب نادي ياس لينك للجولف بالعاصمة أبوظبي.