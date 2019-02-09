لقاء «ديربي» بذكريات الماضي بين شباب الأهلي والنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يكتمل اليوم عقد الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بإقامة مباراتين، وستكون كل الأنظار شاخصة إلى زعبيل، حيث ستقام موقعة الماضي الجميل بين النصر وشباب الأهلي.

وسيحاول الشارقة ملك المسابقة الفائز بكأسها 8 مرات من قبل، استكمال رحلة التحدي هذا الموسم، وضمان التأهل إلى المربع الذهبي بعدما ثبت موقعه في قمة ترتيب دوري الخليج العربي، وذلك عندما يلاقي فريق الإمارات.

وفي اللقاء الأول، يحتضن ملعب الوصل في زعبيل في الثامنة مساء اليوم، لقاء قمة الدور ربع النهائي بين شباب الأهلي والنصر.

ويخوض شباب الأهلي موقعة اليوم بمعنويات فوزه الثمين على الجزيرة، مما أحيا آمال الفريق في المنافسة على درع المسابقة.

ويعتبر شباب الأهلي الوحيد الذي يصارع على الجبهات الثلاث محلياً، حيث يمتلك فرصة التتويج بالألقاب كافة، بحسابات الورق.

من جهته، يعتمد النصر على هدافه الإسباني نيجريدو الذي سجل ثنائية في شباك عجمان قبل أيام، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري.

وقد يجد النصر في بطولة الكأس، الفرصة المثلى من أجل مصالحة الجماهير، وضمان المنافسة على لقب رسمي، خاصة في ظل حركات التدعيم التي قامت بها إدارة النادي في «الميركاتو الشتوي»، بعدما تعاقدت مع كل من اللبناني جوان العمري، والتشيلي فرنانديز، والبرازيلي دوترا.

وفي اللقاء الثاني يتطلع فريق الشارقة إلى بلوغ المربع الذهبي والبحث عن التتويج بالثنائية التاريخية، حين يلتقي الإمارات، ويأمل الشارقة أن يواصل رحلته في المسابقة التي نال كأسها من قبل 8 مرات، بحثاً عن التتويج بالكأس التاسعة في تاريخه.

ويدرك الشارقة أن فريق «الصقور» لن يكون صيداً سهل المنال، بعدما نجح في عرقلة العين وكسب نقطة من ملعب هزاع بن زايد، إلى جانب التحسن الذي طرأ على أداء كتيبة المدرب التونسي جلال القادري. وسيستعيد فريق الإمارات اليوم، خدمات اللاعب شيخ دياباتي، مما سيعزز من أوراق القوة والخطورة في تشكيلة الفريق الأخضر، وإن كانت تشكيلة المدرب التونسي جلال القادري، ستفتقد اليوم خدمات الثنائي وليد عنبر، والمدافع سعد سرور، بعد إصابتهما في لقاء العين، إلى جانب استمرار غياب الحارس أحمد الشاجي، مما سيضع مسؤولية حماية العرين على عاتق أحمد ربيع.