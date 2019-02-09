أروابارينا: اللقب هدف شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا،مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقة لمواجهة نظيره النصر، واصفاً المباراة بأنها طريق لاتجاه واحد حيث سيتأهل الفائز إلى نصف النهائي، بينما سيغادر الخاسر البطولة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «المواجهة لن تكون سهلة، وبالنسبة لنا يجب أن نؤدي بقوة من البداية للنهاية، وأن نكون في أعلى درجات التركيز،حتى نحقق الفوز ونحصل على بطاقة التأهل، خاصة أن منافسنا فريق منظم، ويملك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق في أي وقت من المباراة، ولديه الدوافع التي اكتسبها من حالة التجدد بقدوم مدرب جديد وإضافة لاعبين جدد من ضمنهم أجانب، هذا يمكن أن يمنحهم قوة إضافية». وتابع: «ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين فهم يملكون القدرة على تقديم أفضل أداء، خاصة أننا مستمرون في علاج كل السلبيات التي تطرأ على الأداء في المباريات من أجل تحسين مستوى الفريق حتى نتمكن من تحقيق بطولة هذا الموسم، مع تأكيد أننا حريصون على المنافسة في كل البطولات ونعلم أن كل الفرق لديها نفس طموحاتنا والقدرة على المنافسة على الألقاب».

من جهته قال وليد عباس مدافع شباب الأهلي: «مباراتنا مع النصر مصيرية والتعويض فيها غير وارد فهي لا تقبل سوى الفوز لمن أراد التأهل إلى الدور نصف النهائي، ونحن كلاعبين نستوعب ذلك جيدا، والنصر فريق قوي ولديه لاعبون جيدون، ولا بد من التركيز والقتال بقوة طوال المباراة للحصول على بطاقة التأهل، وسنبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق ذلك والتأهل، لإسعاد جماهيرنا.