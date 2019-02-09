فوز ساحق لـ «استهداف» يهدي جودلفين بطولة الألفي جينيز الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

قدم المهر «استهداف» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، أداءً رائعاً ليتوج ببطولة الألفي جينيز الإماراتي التي أقيمت في الشوط الثالث من السباق السادس بكرنفال كأس دبي العالمي، بعدما سجل المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات فوزاً رائعاً بسباق الفئة الثالثة الذي امتد لمسافة 1600 متر وخصص للأمهار عمر 3 سنوات، على المسار الرملي.

وواصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة، حيث شهد أمس الأول السباق السادس بكرنفال كأس دبي العالمي الذي تضمن 7 أشواط، وخُصصت الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و365 دولاراً أمريكياً.

وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب الكبير سعيد بن سرور، فاز «استهداف» بالبطولة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 1:39:87 دقيقة وبفارق كبير بلغ 5.5 طول، وشارك في هذا الشوط 8 أمهار وبلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وكان المركز الثاني من نصيب المهر غير المهزوم «ووكينج ثندر» لنقابة فينكس للسيدات.

وشهد السباق تفوقاً لافتاً لخيول الإسطبل الأزرق جودلفين، حيث تمكنت من تحقيق 4 بطولات أبرزها فوز «استهداف» ببطولة الألفي جينيز الإماراتي.

وتوج «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، ببطولة آل مكتوم للتحدي «الجولة الثانية» في الشوط الخامس الذي جرى على المسار الرملي، وبلغ مجموع جوائزه 450 ألف دولار، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».

وسجل البطل «نورث أمريكا» فوزه، محققاً زمناً 1:58:65 دقيقة، بعدما قاده الفارس ريتشارد مولن لتحقيق فوز مثير بفارق بلغ 2.25 طول.

وكان المهر «تبارك» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة الفارس رويستون فرنس، قد حقق أول الانتصارات ليفوز بسباق الشوط الأول الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «مبتدئة».

وتمكن «دوبهي» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، من الفوز بالشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار وخُصص للخيول المهجنة على مسافة 3200 متر «تكافؤ»، وهي أطول مسافات الكرنفال.

وتوج «نورديك لايتس» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، ببطولة الشوط الرابع، الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 1800 متر «عشبي»، وشارك به 12 فرساً، فيما بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وتوج الجواد «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، بإشراف فوزي ناس وقيادة الفارس أدري دي فريز، بكأس الشوط السادس الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1200 متر، وشارك به 12 فرساً، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وتوج الجواد «مبتسم» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، بالشوط السابع الأخير الذي جري على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وشارك به 12 فرساً، فيما بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.