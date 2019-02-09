شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطل دوري سيدات السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج النصر بلقب دوري سيدات السلة بعد فوزه على سيدات الشارقة 63-47 في المباراة الختامية التي جرت بينهما أمس. قام بتتويج الأبطال كل من مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب بنادي النصر، وقاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى مشرف اللعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر النصر بطل دوري سيدات السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.