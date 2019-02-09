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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات تاجيج الإعلام

ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 09/02/2019

حسان العبيدلي اذا حكى قامت عليه القيامه واذا بقى ساكت بلا شك ينلام

البعض شاطر في العتب والملامه وظيفته في هالعمر بس (لوام)

يمشي ويرمي الناس باقسى سهامه واكبر طموحه بس تأجيج الاعلام [email protected]

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