شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة غرب آسيا للكاراتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أسفرت نتائج الكاتا فردي في بطولة دول غرب آسيا، الثانية للناشئين والخامسة للرجال والسيدات للكاراتيه التي تتواصل هذه الأيام بضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على ملعب صالة نادي الشارقة في الحزانة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن فوز منى القطان من الكويت بالمركز الأول للكاتا فئة 12 سنة، وحلت ايمار فراس من الإمارات في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب الإمارات أيضاً عن طريق نتالي طارق.
وفي فئة الكاتا فردي ناشئات، فازت نورة حمد القبيس للإمارات بالمركز الأول، وواصلت الإمارات تألقها في الكاتا، وحققت لقب الكاتا جماعي بعد أن انتزعت المركز الأول عن جدارة، وفي فئة الفردي كاتا شابات، حلت رؤى الزبير من فلسطين في المركز الأول وجاءت مزدة ناظوري من الإمارات في المركز الثاني.
أما في فئة الكاتا فردي تحت 12 سنة، فقد فازت الإمارات بالمركزين الأول والثاني عن طريق كريم فوزي وزياد محمد، وفي فئة الكاتا فردي ناشئين، أحرز محمد سيد أبوالحسن للكويت المركز الأول، وحل الإماراتي يوسف محمد فريدوني في المركز الثاني.
وفي فئة الفردي كاتا شباب، فاز الكويتي ضاري لسيمن الدبكان بالمركز الأول، وحل الإماراتي عبدالله عقيل في المركز الثاني، أما في فئة الكاتا جماعي للشباب، فقد كانت البطولة من نصيب فريق الإمارات الذي حل في المركز الأول، وتختتم البطولة في السادسة من مساء اليوم ببطولتي الجماعي للرجال والسيدات.
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