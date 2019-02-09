سهيل: مساعٍ لخوض مباراة ودية استعداداً للفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



تنتعش صفوف الجزيرة في المرحلة المقبلة بعودة المدافعين خليفة الحمادي وسالم راشد، عقب الغياب أمام شباب الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف، فيما يتواصل غياب الكاميروني سيباستيان سياني وسالم العيدي لحصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة شباب الأهلي بدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي في 27 ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي.

ويواصل الجزيرة تدريباته اليومية تحت إشراف مدربه هيرتوغ، عقب التعرض لأول خسارة على ملعبه بالدوري في الموسم الحالي على يد شباب الأهلي بهدف نظيف، والتي عطلت قطار الجزيرة عن الزحف خلف الصدارة، ووسعت الفارق مع قمة الملك إلى ست نقاط كاملة.

ويسعى هيرتوغ إلى تجهيز بديل لعلي مبخوت الذي سيقود خط هجوم الجزيرة في مواجهة الفجيرة بالدوري، الخميس المقبل، في ظل غياب مبخوت للإيقاف، ومن المتوقع أن يكون شقيقه سلطان مبخوت هو الأوفر حظاً في المشاركة أو الدفع بالغاني أسانتي الذي شغل مركز المهاجم في مناسبات سابقة، مع منح الحرية لعبد الله رمضان للعب في مركز الجناح الأيمن محل أسانتي.

ومن جهته، قال حسين سهيل مدير فريق الجزيرة، إن المساعي جارية حالياً لخوض مباراة ودية استعداداً للفجيرة، أو الاكتفاء بالتدريبات اليومية حال عدم التوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن المباراة الودية ستكون فرصة مناسبة بالنسبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية، خلال الفترة الماضية، لاسيما العائدين من الإيقاف والإصابة.

وأضاف: «الفترة الحالية لها متطلبات خاصة بضرورة الحفاظ على إيقاع الفريق في أعلى معدلاته، والعمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، عقب فترة التوقف خلال الفترة الماضية، قبل استئناف الدوري مجدداً».

وأشار سهيل إلى أن الجزيرة يمر بفترة جيدة.