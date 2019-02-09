العنبري: «سيناريو» الظفرة لن يتكرر أمام الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، جاهزية فريقه لمواجهة فريق الإمارات، وعبّر عن ارتياحه لمستوى استعدادات «الملك»، وتوقع أن يلعب الإمارات بتكتل دفاعي، لكنه شدد على مقدرة لاعبيه على تجاوز الأمر، معتبراً مباراة الظفرة درساً استفاد منه الفريق.

وقال العنبري: استعددنا للمباراة جيداً رغم قصر الفترة ما بين مباراة الظفرة والإمارات، مباريات الكؤوس دائماً صعبة ولا تحتمل التوقعات، وسنواجه فريقاً قام بتغيرات في صفوفه خلال فترة الانتقالات وتغير شكله، لذلك يجب علينا دخول المباراة بتنظيم وحذر وتركيز، في مباراة الظفرة استقبلنا هدفاً مبكراً وعملنا على عدم تكرار هذا السيناريو مستقبلاً، مباراة الظفرة نعتبرها درساً لنا للدخول بتركيز كبير من البداية.

وعن توقعاته للمباراة، قال: «نتوقع بأن يلعب الإمارات بتكتل دفاعي، وجاهزون لأي سيناريو.

ووجه العنبري رسالة لجمهور الملك قائلاً: الشارقة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن فترة التوقف قد تؤثر في الحضور السابق، اللاعبون دائماً ينتظرون الدعم الجماهيري في المباريات، اللاعبون يعملون في كل مباراة للفوز وننتظر دعمهم ونعلم حبهم للفريق.

من جهته، وصف البرازيلي إيجور كورنادو المباراة بالصعبة، وقال «نسعى أن نكون المبادرين في التقدم بالنتيجة، جميع المباريات نتعامل معها كأنها نهائي، والكأس تحدٍّ جديد لنا».