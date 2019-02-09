الظفرة يعبر دبا الفجيرة 2-صفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير



تأهل الظفرة إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على دبا الفجيرة بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها أمس ملعب استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم.

سجل هدفي فرسان الظفرة كل من رومورلو في الدقيقة 10 وخالد باوزير في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، أمام 110 متفرجين فقط.

تأخر انطلاق اللقاء عن موعده لمدة خمس دقائق بسبب تواجد المدافع خالد عبدالله في الملعب مع «النواخذة» بدلاً من زميله ياسر عبدالله الذي اتضح أن بطاقته غير موجودة، وطالب الحكم أحمد عيسى بتغيير القائمة أو احتساب الحالة (تبديل أول).

وارتكب عبدالله حسن حارس مرمى دبا هفوة كادت أن تكلف (النواخذة) إكمال اللقاء ناقصاً منذ أول 20 دقيقة بعد أن تصدى لتسديدة البرازيلي ديجو خارج المنطقة، ولكن تقدير الحكم أحمد عيسى كان رحيماً به واكتفى بإخراج البطاقة الصفراء رغم أن الحالة تستحق الطرد بالحمراء.

وعقب المباراة أرجع السوري محمد قويض مدرب دبا خسارة النواخذة إلى الإرباك الذي حدث قبل المباراة، مبيناً أن المراقب أخرج ياسر عبدالله مدافع دبا من الملعب بسبب عدم وجود بطاقته رغم أنه لاعب معروف لدى الجميع، وقال: لقد غيروا استراتيجيتنا للمباراة، رغم أن الإمكانيات الفنية متساوية بين الفريقين من حيث المحترفين ولكننا هاجمنا دون فعالية، ولعبنا بالحارس الثالث بسبب أن الحارس الأول لم يلعب بسبب شروط الإعارة.

ومن ناحيته، أشاد فوك رازوفتيتش مدرب الظفرة بلاعبي فريقه معتبراً أن تركيزهم العالي ساعد الفريق على خطف بطاقة التأهل على حساب منافس صعب، وقال: المباراة كانت مفتوحة ودبا كان الأفضل في الشوط الثاني ولكننا استطعنا أن نتأهل.

لعب دبا الفجيرة بتشكيلة ضمت كلاً من (عبدالله حسن، خالد عبدالله، ناشد عبدالقادر، حميد ربيع، ديوجودا سيلفا، ياسين محمود، حمد إبراهيم، علي سعيد، إدريس فتوحي، محمد سيف) بينما لعب للظفرة كل من (خالد سيف السناني، عبدالرحمن يوسف، خالد بطي، رومولو دوس سانتوس، نقولا ميليسي، ديجو ريجوناتو، إبراهيم سعيد، خالد عبدالرحيم، حميد عبدالله، راشد مهير، عبدالله الرفاعي).