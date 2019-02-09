شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش باقٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
استبعد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إبعاد مدرب «أسود الرافدين» السلوفيني كاتانيتش من مهمته في الوقت الراهن، مستدركاً أن الشرط الجزائي الكبير الذي وضع في العقد المبرم بين الاتحاد والمدرب يمنع الاتحاد من القيام باتخاذ خطوة إبعاده عن مهمته.
وأكد المصدر أن هناك رغبة لدى بعض أعضاء الاتحاد للضغط على كاتانيتش لإجراء بعض التغييرات في طاقمه الفني، من أجل تصحيح مسار الفريق بعد أن كشفت بطولة كأس آسيا عن وجود أخطاء يتوجب على المدرب معالجتها.
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