شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام غداً السبت ضمن الأسبوع ال 21 لدوري الممتاز .

ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.