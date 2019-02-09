ملف الجمعة.. أزمة الأهلي والحدود.. كلوب يكشف موقف صلاح.. وآل الشيخ يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مصدر: صلاح لم يتلق إخطارا بعدم الانضمام لمعسكر النيجر
المنتخب: عدم استدعاء صلاح اجتهادات صحفية.. والمعسكر المقبل ببرج العرب
الإنتاج الحربي لمصراوي: لا نمانع انتقال عامر عامر للأهلي
مصدر: عمرو جمال يغيب عن الأهلي 6 أسابيع
كلوب: الاتحاد المصري لم يتواصل معنا بشأن استدعاء صلاح
اتحاد الكرة يرد عبر الخليج 365.. هل تتم إعادة مباراة الأهلي والحدود بسبب الحكم الخامس؟
عبد الحفيظ: لا نملك أكاديمية في شبين.. والسندبيسي أشار لركلة جزاء للزمالك من قبل
اتحاد الكرة: طلبنا تقريرًا عن علاقة السندبيسي بالأهلي.. وسنناقشه باجتماع الأحد
أحمد الشناوي: أخطاء الحكم لم تؤثر على المباراة.. وإلغاء هدف الحرس صحيحًا
لاسارتي: تعرضنا للضغط ولكن دون خطورة.. وأردت إراحة الشحات ونيدفيد
القطار لا يتوقف.. الأهلي يحقق فوزه الخامس والضحية الحرس
قائمة الزمالك لمباراة النجوم .. ظهور أول لزيزو.. وغياب 8 لاعبين
وفاة 10 أشخاص في حريق بنادي فلامينجو البرازيلي
الأهلي يُعلن حجم إصابة حسام عاشور
مدرب الحرس يوضح.. كيف وضع خطته لمواجهة الأهلي؟
تركي آل الشيخ يتساءل بعد مباراة الأهلي والحدود
عبد الحفيظ: لا أريد الحديث عن التحكيم
عبد الفتاح: أميل لاحتساب كرة الحرس هدفًا
حكم مباراة الأهلي والحرس: لم أعمل لدى الأهلي.. وسأتقدم ببلاغ لسرقة حسابي على فيسبوك
رئيس منطقة المنوفية يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة عمل السندبيسي في أكاديمية الأهلي
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