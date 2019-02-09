الليلة.. صلاح يواجه بورنموث بذكريات الهاتريك للبحث عن 3 أرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض ليفربول في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة غاية في الأهمية خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي عندما يستقبل على ملعبه "آنفيلد" خصمه بورنموث في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من منافسات بريميرليج.

ليفربول يأتي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن متصدر المسابقة مانشستر سيتي إلا أن الريدز لديه مباراة أقل وهيّ مواجهة بورنموث.

وستكون المباراة لها أهمية خاصة عند نجم ليفربول محمد صلاح هداف الريدز في بريميرليج، حيث يبحث مو على عدد من الأرقام وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- تكرار الهاتريك

في الدور الأول استطاع صلاح أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث حيث انتهى اللقاء وقتها بنتيجة (4-0).

وقبل مباراة بورنموث والتي جاءت ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر كان مو فشل في التسجيل أمام بيرنلي وإيفرتون.

والآن الظروف متشابهة بعدما غاب صلاح عن التسجيل في آخر مباراتين أمام كل من ليستر سيتي ووستهام.

- العلامة الكاملة

خاض صلاح ثلاث مباريات أمام بونموث استطاع خلالها أن يسجل خمسة أهداف بواقع هدفين في الموسم الماضي وثلاثة أهداف في الدور الأول.

- الوصول لواتفورد

أكثر فريق سجل أمامه صلاح كان أمام واتفورد بعدما زار شباكه في ست مناسبات بواقع خمسة أهداف في الموسم الماضي وهدف في الدور الأول .

وإذا استطاع صلاح في مباراة اليوم أن يزور شباك بورنموث سيكون صاحب الـ26 عامًا عادل نفس عدد أهدافه أمام واتفورد.

- الابتعاد بالصدارة

يتواجد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متفوقًا على الجابوني مهاجم آرسنال بير إيمريك أوباميانج وبهدفين عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام.

ويتطلع مو إلى الابتعاد بصدارة هدافي بريميرليج والحفاظ على نفس الجائزة الذي أحرزها الموسم الماضي.