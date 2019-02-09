غوارديولا: الريال ليس الأفضل في العقد الأخير

اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، أن ريال مدريد ليس أفضل فريق في العقد الجاري، إذا أخذت في الاعتبار “بطولات الدوري والكأس والألقاب الأخرى”.
لكن غوارديولا أكد في الوقت ذاته أن الريال الأنجح خلال هذا العقد “على مستوى أوروبا”، بعد فوزه بدوري الأبطال في النسخ الثلاث الأخيرة منها على التوالي.
وأضاف مدرب السيتي الحالي أنه بحساب البطولات والكؤوس وألقاب أخرى، فستكون أندية يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني هي الأنجح لفوزها بـ”6 أو 7 مرات”، مقابل “مرتين فقط” للملكي.
تأتي تصريحات بيب بعد اختياره في وقت سابق كل من اليوفي والبايرن والبرسا كأنجح الأندية في آخر 10 أعوام، دون ذكر لفريق العاصمة الإسبانية، الأمر الذي دفع سانتياغو سولاري لاعتبار أن الأول “تعمد” عدم ذكر “الميرينغي”.
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