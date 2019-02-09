10 حقائق ومعلومات حول ديربي مدريد

تشهد الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) مباراة الدربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد -صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب- والتي سيحتضنها ملعب (واندا متروبوليتانو) غدا السبت.

وفيما يلي أبرز 10 حقائق ومعلومات حول مواجهة ديربي مدريد:

-163 مباراة ديربي في الليغا:

سيشهد ملعب (واندا متروبوليتانو) الدربي رقم 164 بين الفريقين في الليجا، وهي المواجهة التي في صالح الفريق الملكي حيث فاز من قبل في 86 مباراة مقابل 36 للروخيبلانكوس و41 تعادلا، وسجل خلالهم الميرينجي 286 هدفا فيما أحرز الأتلتي 215.

2-الديربي رقم 217 في جميع البطولات:

تواجه الفريقان من قبل في 217 مباراة بجميع المسابقات -وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)- ما بين دوري الأبطال والليجا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وتمكن الفريق الملكي من الفوز في 109 مواجهة في مقابل 54 لأتلتيكو والتعادل في مثلها.

3-تعادل سلبي وحيد:

نتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين في الموسم الماضي كانت هي السابقة الوحيدة في واندا متروبوليتانو، حيث كانت مباراة محبطة للغاية لم يتنافس فيها الفريقان أو يبد أي منهم رغبة في تقليل الفارق مع المتصدر، وهو نفس متصدرالموسم الحالي: برشلونة.

4-أربعة تعادلات في الليغا:

شهدت آخر أربع مواجهات بين الميرينجي والأتلتي في الليجا نتيجة التعادل، (0-0) في مباراة الدور الأول للموسم الحالي على ملعب (سانتياجو برنابيو)، و(0-0) و(1-1) الموسم الماضي على ملعبي متروبوليتانو والبرنابيو، على الترتيب، وأخيرا (1-1) على ملعب الفريق الأبيض منذ موسمين. فلم يحقق أي منهم الفوز في الليجا منذ مباراة (0-3) التي فاز بها الفريق الملكي على ملعب (فيسينتي كالديرون) في 19 نوفمبر/تشرين ثان 2016.

5-أتلتيكو مدريد لا يقبل الهزيمة:

لم يتلق الروخيبلانكوس أي خسارة على متروبوليتانو هذا الموسم في جميع المسابقات وبالتحديد خلال 16 مباراة خاضها فاز بـ13 منها وتعادل في ثلاث، (1-1) أمام الفريق الكتالوني و(1-1) أمام إيبار و(3-3) أمام جيرونا.

6-أربعة انتصارات متتالية في الليفا:

يدخل ريال مدريد هذا الدربي بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في الليجا وهو ما لم يحدث هذا الموسم من قبل، وذلك بعد فوزه على كل من ريال بيتيس (2-1) وإشبيلية (2-0) وإسبانيول (4-2) وديبورتيفو ألافيس (3-0).

7-سيميوني في الدربي:

يخوض الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مباراة الدربي رقم 29 له منذ توليه تدريب الفريق بنهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، حيث نجح في الفوز بتسعة مباريات منهم 4 على ملعبه والتعادل في مثلهم والخسارة في 10 وتمكن من تسجيل 31 هدفا واستقبل 38 من منافسه.

8-ألبارو موراتا وتيبو كورتوا:

ينضم المهاجم ألبارو موراتا (أتلتيكو) والحارس تيبو كورتوا (الريال) -وأيضا الحارس أنطونيو أدان (أتلتيكو) إذا شارك لبعض الدقائق- يوم السبت لقائمة 15 لاعبا شاركوا بقميص الفريقين على مدار الـ87 موسما لبطولة الدوري الإسباني، أمثال كوسمي وأولاسو ومارين خلال المواسم الأولى للمسابقة، وخوسيه أنطونيو رييس بين عامي 2006 و2010 مروراً بلاثكانو وكابو وإبينيا وبرودن سانشيز وباثوس وبريند تشوستر وبارا وهوجو سانشيز وباكو يورينتي وجارسيا كالبو وسانتياجو سولاري، المدرب الحالي لريال مدريد.

9-أرقام قياسية:

يعد أديلاردو رودريغيز وإنريكي كويار (أتلتيكو مدريد)، وبيري (ريال مدريد)، أكثر اللاعبين خوضاً للديربي على ملعب “الروخيبلانكوس” برصيد 13 مباراة لأول اثنين و15 للثالث، بينما يعد جوسيب خونكوسا (الأتلتي)، وألفريدو دي ستيفانو (الميرينغي) الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 5 و8 أهداف على الترتيب.

10-الحكم إسترادا فرنانديز:

يدير الحكم إسترادا فرنانديز مباراة الغد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وذلك بعد إدارته لمباراة الفريقين خلال الموسم الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.