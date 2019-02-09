موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد "الديربي" والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم فريق أتلتيكو مدريد نظيرة ريال مدريد في "ديربي" الليجا علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة السابعة وربع مساءً ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.

ويدحل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 50 نقطة، بينما يأتى ريال مدريد ثالثا برصيد 42 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول أنتهت بالتعادل السلبي.