هازارد: اللعب مع ساري مختلف وعدم الأنانية تمنعني من لقب الأفضل

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تحدث إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي عن علاقته مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي تولى القيادة الفنية للبلوز في الصيف الماضي خلفًا للإيطالي أنتونيو كونتي.

وأكد هازارد أن أسلوب ساري مختلف عن الآخرين، كما تحدث عن طموحه و بقاءه مع تشيلسي حتى الأن، وأمر يمنعه من كونه الأفضل بالعالم.

وقال هازارد في حواره مع صحيفة "تايمز" البريطانية: " ‏ساري مدرب عظيم، إنه شخص عجوز لكن طريقة تفكيره في كرة القدم مماثلة لتفكيري، حين نستحوذ على الكرة نتمتع بحرية كبيرة، ليس أنا فحسب بل أيضًا المهاجم والجناح الأيمن سواء ويليان أو بيدرو ومن ثمَّ نتمكن من التحرك كثيرًا."

وأضاف هازارد: "هو مدرب يحب الاستحواذ! إنه يركز كثيرًا على الإحصائيات والأرقام والاستحواذ، والتسديدات وفرص التسجيل. سابقًا،

اعتدنا على الاعتماد أكثر على المرتدات أما مع ساري فالأمور مختلفة عمّا كانت عليه مع كونتي ومورينيو".

وواصل " تشيلسي؟ ‏نعم أنا سعيد في تشيلسي، ستامفورد بريدج يختلف عن بقية الملاعب كون المدرجات قريبة من الملعب وأنا أحب هذا الشعور إذ يكاد يمكنك أن تلمس الجمهور. يمكنني سماع الجماهير تردد 'هيا هازارد، قم ببعض السحر رجاءً ولذلك أحب اللعب هناك".

وأستطرد نجم البلوز "‏آخر 12 عامًا كانوا الأفضل في إنجلترا على صعيد البطولات، لاعبون كبار، مدربون كبار، لذلك أحب هذا النادي، أنا أحب اللعب لتشيلسي لأنهم ببساطة واحد من أفضل النوادي في العالم".

وأستدرك " ‏كرة القدم شغف أكثر من كونها وظيفة وستظل دائمًا وأبدًا شغفًا. اليوم الذي أشعر فيه بأنها لم تعد كذلك هو اليوم الذي سأتوقف فيه عن لعبها. أحيانًا تكون التدريبات مملة قليلًا لكن كرة القدم حياتي، أنا آكل كرة القدم وأتحدث كرة قدم وألعب كرة قدم. سعادتي ؟ أن أتواجد بالملعب."



وتابع النجم البلجيكي" يجب أن أصبح أنانيًا لأكون الأفضل ؟ نعم، لكنني لستُ أنانيًا على الإطلاق، ربما هذه نقطة ضعف تمنعني من أن أكون أفضل لاعب في العالم، مورينيو وكونتي والآن ساري يريدون مني تسجيل 40 أو 50 هدفًا في الموسم لكن هل يمكنني ذلك ؟ أعرف نفسي وأعتقد أنني لا أستطيع لكن سأحاول".

وعن شعوره بالإحباط جراء تعرضه المستمر للعرقلة أو الشعور بأن الخصوم يتعمدون ذلك، رد قائلًا : "إطلاقًا، هذا جزء من كرة القدم، إن واجهت برشلونة ستحاول عرقلة ميسي لأنك تعرف أن باستطاعته أن يهز شباكك بثلاثة أهداف ولذلك أتقبّل الأمر".