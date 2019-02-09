موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف فريق ليفربول المحترف لدي صفوفة المصري محمد صلاح فريق بورنموث مساء اليوم السبت علي ملعب "آنفيلد"

ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة

والساعة السابعة مساءً ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق سوار الذهب .

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل

المركز الثاني متساوياً مع مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة ، ويسعي لحصد الثلاث نقاط ليتصدر الدوري الإنجليزي، بينما يدخل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة وفي حالة الفوز يقفز للمركز الثامن بدلاً من واتفورد.

جدير بالذكر إن مباراة الدور الأول أنتهت بفوز ليفربول بأربع أهداف نظيفة وسجل فيها الفرعون المصري صلاح ثلاث أهداف " هاتريك" .