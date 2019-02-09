لاعبو مانشستر يونايتد وفولهام كتبت: سارة جاب الله يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً علي فولهام عصر اليوم السبت علي ملعب " كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج". موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة ونصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام تذاع مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي. ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو محتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة ويسعي لحصد الثلاث نقاط ليبقي في المركز الرابع بدلاً من تشيلسي الذي يحتلة برصيد 50 نقطة، بينما يدخل فولهام اللقاء وهو يحتل المركز التاسع عشر أي "قبل الأخير" برصيد 17 نقطة ويسعي للفوز حتي يبقي في الدوري الممتاز. جدير بالذكر مباراة الدور الأول أنتهت بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف لفولهام.

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.