عصام عبدالفتاح هدف الحدود صحيح والتحقيق يحدد مصير الحكم

كتب - أحمد البادي

تحدث عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، بشأن الجدل التحكيمي الذي صاحب لقاء الأهلي وحرس الحدود، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة مع فضائية أون سبورت، " في حالة ثبوت علاقة تعاقديه بين حسن السندبيسي الحكم الخامس وأكاديمية تتبع النادي الأهلي سيتم الاستغناء عنه، أما في حالة عدم ثبوت ذلك فيتوجب علينا رد اعتبار

له أمام الرأي العام".

وتابع " لجنة الحكام باتحاد الكرة أحالت السندبيسي للتحقيق للتأكد من ثبوت علاقة تعاقديه بينه وبين أكاديمية تتبع النادي الأهلي"، وأتم "هدف حرس الحدود الذي سجله إمام عاشور من وجهة نظري هدف صحيح كان يجب احتسابه".

واستطرد رئيس لجنة الحكم "هناك أخطاء تحكيمية كثيرة حدثت خلال الموسم، لكن أيضا التحكيم الأجنبي

بصفة عامة الذي أدار بعض اللقاءات تسبب في أخطاء كثيرة، لكن معظم الأندية استفادت من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم".

وأرجع عبدالفتاح أخطاء التحكيم هذا الموسم للصراعات الذي نشبت بين الأندية منذ بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن معظم الأندية استفادت هذا الموسم من الأخطاء التحكيمية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف، مساء اليوم في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا كثيرًا بعد إلغاء الحكم الخامس حسن السندبيسي هدف لحرس الحدود في الدقيقة 20 في الشوط الأول سجله إمام عاشور لاعب الفريق.