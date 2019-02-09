سولاري يرسل التعازي لأسرة إيميليانو سالا وضحايا نادي فلامنجو

كتبت: سارة جاب الله

أرسل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد التعازي لإسرة اللاعب الإرجنتيني إيميليانو سالا وضحايا نادي فلامنجو البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم الجمعة الذي إقيم من أجل لقاء الديربي الذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

فأعرب الأرجنتيني خلال المؤتمر عن الحزن الشديد للاعب الراحل إيميليانو سالا قائلاً: "أتقدم بالتعازي لعائلة إيميليانو سالا ولأسر وأصدقاء ضحايا المأساة في البرازيل".

جدير بالذكر حدث حريق صباح اليوم الجمعة في منشأة مخصصة للاعبين الشبان

في نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، ولقي ستة لاعبين مصرعهم، وأربعة موظفين بالنادي.

بينما سالا أعلنت السلطات البريطانية مساء الخميس عن تحديدها لهوية الجثة التي وجدت بحطام الطائرة المنكوبة، حيث ثبت أنها جثة إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي السابق وهو في طريقة لفريقة الجديد كارديف سيتي الإنجليزي.