أنطوان جريز مان يتصدر قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد

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كشف الأرجنتيني دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد عن القائمة التى سيخوض بها لقاء ريال مدريد فى الديربى غداً السبت علي ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
وشهدت القائمة عودة دييجو جودين بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لهافى خلال لقاء خيتافى فى الجولة قبل الماضية من الليجا، وغياب الثنائي دييجو كوستا و كوكى بسبب عدم الجاهزية الفنية.
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:
في حراسة المرمى: أوبلاك ، أدان.
في خط الدفاع: جودين ، فيليبى لويس ، أرياس
في خط الوسط: توماس ، ساؤول ، ليمار ، ردريجو ، فيتولو
في خط الهجوم: جريزمان ، كالينيتش ، موريا ، موراتا ، مويخو
ويدحل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 50 نقطة، بينما يأتى ريال مدريد ثالثا برصيد 42 نقطة.
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