أحمد مجاهد يكشف موقف اتحاد الكرة من حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

كتب- أحمد البادي:

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري أنه سيتم فتح تحقيق مع حسن السندبيسي الحكم الخامس

لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

وقال مجاهد خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة اون سبورت، " أن اتحاد الكرة سيتأكد من ارتباط حسن السندبيسي الحكم الخامس

لمباراة الأهلي وحرس الحدود بعلاقة تعاقدية مع أكاديمية تتبع النادي الأهلي".

وأضاف " أنه سيتم فتح تحيق يوم الأحد المقبل لبحث الأمر".

وشدد" أنه في حالة ثبوت علاقة الحكم الخامس بأكاديمية تتبع النادي الأهلي،

فإن السندبيسي سيتعرض للعقوبة، ولن نصمت حيال أى مخالفة".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على ضيفه حرس الحدود بهدف نضيف، في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا كثيرًا بعد إلغاء حكم اللقاء هدف لحرس الحدود بناءًا على رؤية حسن السندبيسي الحكم الخامس

للمباراة.