رياضة | محمد عادل حكماً لمباراة نجوم المستقبل والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عادل حكماً لمباراة نجوم المستقبل والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام غداً السبت ضمن الأسبوع ال 21 لدوري القسم الأول، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بين الثنائي محمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيمن بديلا للتونسي حمدي النقاز.

ويغيب النقاز عن مواجهة الزمالك والنجوم المقرر لها غدا السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للزمالك إراحة حمدي النقاز لاعب الفريق بإبعاده عن مواجهة النجوم.

وقرر المدرب السويسري كريستيان جروس عدم الدفع باللاعب بعد شعوره بآلام في القدم خلال الحصة التدريبية الأخيرة حيث أوصى طبيب الزمالك بإراحة اللاعب.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة النجوم كلا من:

محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع

فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط

عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم