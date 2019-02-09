رياضة | عبد الرؤوف: هدف الحدود صحيح والأهلي لا يستحق ركلات جزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرؤوف: هدف الحدود صحيح والأهلي لا يستحق ركلات جزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف صحة هدف حرس الحدود في لقاء الأهلي اليوم والذي انتهي بفوز الاحمر بهدف نظيف.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"لا توجد مجاملات في التحكيم وإنما توجد أخطاء غير مقصودة والتحكيم يمر بمرحلة عدم اتزان وستستمر الأخطاء".

وأضاف :"هدف حرس الحدود صحيح وإذا لم يتم احتسابه كان يجب احتساب ركلة جزاء".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلاً :"ركلات الجزاء التي طالب بها الأهلي غير صحيحة والأكاديمية التي يعمل بها الحكم لا تنتمي للأهلي".